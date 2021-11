Caen-PSG (2-2) : Paris dégoûte Malherbe

Malherbe s’attendait à affronter un ogre du football français. L’ogre s’est fait discret, tout du moins pendant la première heure de jeu. Les hommes de Franck Dumas en ont ainsi profité pour dominer copieusement les débats en première mi-temps. Romain Hamouma sonnait tout d’abord l’alarme dans la défense parisienne après un slalom dont il a le secret, avant d’être mis en échec par Salvatore Sirigu, le portier parisien (2’).

Malherbe poursuivait son effort offensif. Sur le côté gauche, Frédéric Bulot trouvait Livio Nabab qui de la poitrine remettait à Pierre-Alain Frau qui bien lancé, reprenait de volée. Sa tentative flirtait avec la barre transversale parisienne (4’). Ce n’était que partie remise. Suite à un mauvais alignement de la défense francilienne, Livio Nabab se retrouvait seul, lancé au but. Mais sur ce coup l’attaquant Antillais précipitait son geste et manquait sa passe pour Pierre-Alain Frau, esseulé devant le but (8’). Sur son banc, Franck Dumas enrageait après cette troisième occasion franche en moins de dix minutes.

Face aux assauts caennais, les Parisiens semblaient chercher à faire monter leur bloc-équipe. Mais c’était encore les Malherbistes qui se montraient les plus dangereux. Romain Hamouma qui venait d’investir le couloir gauche, envoyant Frédéric Bulot de l’autre côté, alertait ainsi Salvatore Sirigu à deux reprises, sur deux bonnes frappes (21’ et 23’). Et quand Malherbe perdait l’équilibre, la défense bas-normande répondait présente, notamment sur un excellent retour de Thomas Heurtaux sur Kévin Gameiro qui se présentait pourtant seul face à Alexis Thébaux (32’). Logiquement, le stade applaudissait les joueurs Malherbistes au moment de regagner les vestiaires.



Jallet douche d’Ornano



Après la pause, la physionomie de la rencontre ne semblait guère changer. Dès que les Parisiens se projetaient vers l’avant, ils optaient le plus souvent pour des actions individuelles à chaque fois bien stoppées par la défense bas-normande. Sur un contre parfaitement mené, Livio Nabab faisait valoir sa vitesse dans le couloir gauche avant de centrer au premier poteau pour Pierre-Alain Frau qui reprenait instantanément. Salvatore Sirigu repoussait alors, mais l’ancien attaquant du Losc suivait bien et poussait le cuir au fond des filets (1-0, 54’).

Mais la joie caennaise fut de courte durée. Juste après l’ouverture du score, Carlos Ancelotti fit sortir Hoarau et Ceara, pour les remplacer par Jallet et Bisevac. Conséquence directe ou pas, le bloc parisien sembla retrouver ses repères le temps d’une offensive. Les coups de rein de Javier Pastore déstabilisèrent la défense caennaise qui en voulant dégager trouva le contre du milieu argentin pour l’égalisation (1-1, 56’). Dans la foulée Kévin Gameiro tentaient un geste génial qui épousait la barre transversale (58’).

Après avoir laissé passé l’orage quelques minutes, Malherbe semblait repartir de l’avant. Toute la rage de Pierre-Alain Frau lui permettait de récupérer le ballon dans les pieds de Siaka Tiene, avant de filer seul au but défier Sirigu d’une bonne frappe. Sur le corner qui suivit cette action, Thomas Heurtaux s’éleva plus haut que tout le monde pour donner un but d’avance à son équipe (2-1, 71’).

Ce nouvel avantage acquis, Malherbe ne semblait plus vouloir reculer. Un bon coup-franc de Fayçal Fajr, tout juste entré en jeu, obligeait d’Ornano à retenir son souffle (76’). Mais les Parisiens dos au mur reprenaient peu à peu le contrôle des opérations, même si sur un nouveau coup de pied arrêté, Fajr obligeait Sirigu à une superbe parade (80’).

Mais à quelques secondes du coup de sifflet final, Paris se projetait vite vers l’avant. Christophe Jallet douchait alors d’Ornano d’un superbe enchaînement, sur une passe de Jérémy Ménez, pour permettre à son équipe d’égaliser (2-2, 90’). Malherbe n’est pas passé loin de l’exploit.





La feuille de match

Caen-Paris : 2-2 (0-0)

Samedi 17 février 2012 - 28e journée de Ligue 1

19 155 spectateurs

Buts : Frau (54’), et Heurtaux (71’) pour Caen, Pastore (56’) et Jallet (90') pour Paris

Cartons jaunes : Van Dam (28’) pour Caen, Ceara (15’), Tiéné (18’), Menez (49’), Bisevac (60’) et Matuidi (85’) pour Paris

Caen : Thébaux - Van Dam, Heurtaux, Sorbon, Montaroup - Proment, Leca (Fajr, 67’), Hamouma, Bulot - Frau (Nivet, 90'), Nabab (Traoré, 85’).

Paris : Sirigu - Ceara (Bisevac, 55’), Sakho, Alex, Tiéné (Armand, 73’) - Thiago, Matuidi, Menez, Pastore - Gameiro, Hoarau (Jallet, 55’)