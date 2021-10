Caen. Football (Ligue 1, 28e journée) : Caen fait l'éloge de l'efficacité devant Strasbourg

Le match.

Lancées dans les débats avec deux systèmes de jeu en 5-3-2 parfaitement identiques, les deux formations se neutralisent en ne prenant pas le moindre risque sur le plan offensif. Aucun des deux "onze" ne parvient à déborder l'autre, seul Martin hérite d'un petit centre de Bahoken mais la tête de l'attaquant Strasbourgeois est hors cadre (22e). Sur un terrain détérioré, les deux équipes veulent gagner en profondeur dans leur jeu mais les intervalles ne sont pas trouvés et les pertes de balle sont toujours aussi nombreuses. Il n'y a guère que Terrier qui parvient à créer le décalage mais la frappe de Lienard en conclusion est renvoyée des poings par Vercoutre (42e). A force de manquer des possibilités, les visiteurs s'en mordent les doigts quand à deux minutes de la pause, un dégagement de Vercoutre et deux passes permettent à Crivelli de venir ouvrir le score (43e). Juste avant la pause, difficile de rêver meilleur moment.

Fins de mi-temps décisives

Le RCSA est totalement déstabilisé par ce but de retard et ne parvient pas à trouver de solution en seconde période. Vercoutre n'a pas le moindre arrêt à effectuer pendant une demi-heure. Caen gère son acquis, Strasbourg patine. Thierry Laurey décide alors de tout tenter dans l'ultime quart d'heure avec un forte concentration de joueurs offensifs sur le pré. Foulquier pense d'ailleurs trouver Blayac mais le ballon est trop haut pour l'attaquant visiteur (78e). Dans la foulée, c'est Ahoulou qui place une volée juste à côté (79e) avant que Corgnet ne manque à son tour une reprise de la tête (82e). L'étau se resserre mais Djiku et sa défense font corps pour défendre ce but si essentiel avant que Guilbert, sur un contre parfait, ne boucle les débats d'une volée croisée (89e). Pour le plus grand plaisir de d'Ornano qui ne souffre qu'une dernière fois quand Lienard expédie un missile sur la barre de Vercoutre en guise d'ultime essai (92e).

Les buts.

43e : Dégagement de Vercoutre, tête de Rodelin pour Crivelli qui remet sur Peeters. L'ouverture du Belge en guise de une-deux est impeccable et Crivelli vient ajuster Oukidja d'un plat du pied.

Caen : 1- Strasbourg : 0

89e : Contre parfait, emmené par Guilbert et Diomandé. Les deux défenseurs jouent une superbe partition. Diomandé centre et Guilbert jaillit pour plier les débats d'une reprise parfaite.

Caen : 2- Strasbourg : 0

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Hamel, Spectateurs : 15 000

Avertissements : Caen : Rodelin (50e), Deminguet (79e), Crivelli (83e), Avounou (86e), Strasbourg : Lala (55e), Blayac (86e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert (cap), Djiku, Diomandé, Genevois, Avounou, Sankoh (Deminguet 76e), Peeters, Ait-Bennasser (Féret 60e), Rodelin, Crivelli, entr : Patrice Garande

STRASBOURG : Oukidja, Foulquier, Martinez, Salmier (Corgnet 75e), Koné, Lala, Ahoulou, Lienard, Martin, Bahoken (Blayac 60e), Terrier, entr : Thierry Laurey

But : Caen : Crivelli (43e), Guilbert (89e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 15e journée) : Point minimal pour Caen à Strasbourg

Football (Ligue 1, 26e journée) : scénario haletant entre Caen et Rennes !

Football (Ligue 1, 24e journée) : Victoire essentielle de Caen face à Nantes !

Football (Ligue 1, 11e journée) : Caen bat Troyes sur un éclair de Ronny Rodelin !

Football (Ligue 1, 25e journée) : Caen termine sa semaine invaincu à Guingamp...