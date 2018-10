Rouen Normandie Rugby : un club de mécènes pour booster la formation

L'équipe fanion du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) se porte comme un charme, en tête de sa poule de Fédérale 1. Mais le vaste projet de ses dirigeants, Jean-Louis Louvel et Éric Leroy, pour en faire le club phare en Normandie et la première équipe régionale à atteindre la Pro D2 passe aussi par les infrastructures. Pour soutenir la formation des jeunes espoirs, ils ont lancé à l'été 2018 un club de mécènes auquel Éric Leroy croit dur comme fer.

Quel est le but de ce groupe de mécènes ?

Le club progresse sur le plan de la formation et il y a de plus en plus d'équipes au niveau national. Alors, forcément, ça nécessite des investissements, il faut acheter du matériel et il faut financer les déplacements dans toute la France. Il faut encourager nos jeunes et avoir un vivier de jeunes talents normands pour stabiliser le club. C'est pour cela que l'on a voulu créer le Club 1000, pour investir dans la formation.

Qui peut apporter un soutien financier ?

Le principe du Club 1000, c'est 1000 partenaires à 1000 euros. Ce qui représente un budget d'un million d'euros entièrement dédié aux équipes de jeunes de l'association. Nous avons déjà plein de partenaires pour l'équipe première, mais nous souhaitions proposer une offre différente pour d'autres partenaires, comme les artisans, les PME ou même les particuliers. Pour l'instant, nous sommes presque à 100 inscrits. Nous avons même été surpris de trouver des bénévoles du club, qui donnaient déjà leur temps.

L'objectif à long terme, c'est d'amener ces jeunes normands en équipe première ?

La Normandie c'est notre vivier, notre terreau, il faut le cultiver ! Les gamins, eux, ils ont envie et ils s'identifient au club. Il y a déjà cinq espoirs dans le groupe pro, dont Clément Lepresle qui joue presque tous les matches. Si l'année prochaine il y en a sept dont deux qui jouent régulièrement, ça sera encore mieux. Mais cette formation, elle nous permet aussi de placer des joueurs dans d'autres clubs partenaires, comme à Évreux ou au Havre. C'est toute la région qui doit en profiter !