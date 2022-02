Le-Havre. Le Havre récompensé pour son entrée de ville

La ville du Havre (Seine-Maritime) a été récompensée pour la transformation de son entrée de ville par la requalification de l'ancienne RN15. Elle a obtenu jeudi 27 septembre 2018 le prix IMBP, ex aequo avec l'aménagement et la mise en sécurité de la D914 entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère (Pyrénées Orientales). Le prix récompense les meilleures initiatives prises à différents niveaux de projets de requalification pour favoriser toutes les mobilités. Les projets en question doivent œuvrer en faveur de la préservation, de la restauration et de la valorisation des écosystèmes de la biodiversité et du paysage.

Entrée du Havre : la voiture n'est plus reine

Le réaménagement de l'entrée de ville du Havre, anciennement desservie par la RN15 (boulevard Leningrad) prévoyait de limiter l'envahissement de l'univers automobile, de recréer des espaces de fertilité et de favoriser le développement de nouveaux usages. Ainsi, une promenade piétonne et cycle a été créée et les anciennes stations-service ont été transformées en parc. Ce sont au total cinq hectares d'espaces verts qui ont vu le jour.