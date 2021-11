Forum Digital de Colombelles : le numérique a trouvé sa place

Vendredi 16 mars a été inauguré un nouvel espace au sein du bâtiment Erable, à quelques pas de NXP : le Forum Digital. “C’est un lieu dans lequel on va pouvoir venir s’informer et se former sur les technologies numériques”, explique Ludivine Bigot, gestionnaire et animatrice du Forum Digital.

Du coworking

pour travailleurs isolés

L’endroit, vaste de 1 000 m2, accueille un hôtel de projets pour les membres du pôle Transactions électroniques sécurisées (TES), une pépinière et un hôtel d’entreprises réservés aux entreprises développant des technologies numériques ainsi qu’un “Cogitarium”, c’est-à-dire une salle de créativité. Celle-ci abrite également un espace de coworking pour travailleurs isolés, “un lieu dédié aux auto-entrepreneurs et aux free-lance qui peuvent travailler en open space et s’ils le souhaitent, monter des projets collaboratifs”. A terme, le Forum Digital a vocation à devenir un lieu de ressource unique, capable d’encourager les synergies et de favoriser l’émulation numérique sur le territoire.

Bonus audio : Ludivine Bigot, gestionnaire et animatrice du Forum Digital