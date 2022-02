Caen. Caen : une tablette tactile géante à la fac de médecine

C'est une drôle de machine. Depuis juin 2018, l'UFR Santé de l'université de Caen (Calvados) dispose d'un outil pédagogique innovant au service de la formation des futurs professionnels de santé. L'objectif : faciliter l'apprentissage du corps humain via un logiciel d'anatomie en 3D.

Fini les manuels, les étudiants découvrent le corps humain autrement. "La table permet de le décomposer. Ils peuvent observer les organes, les muscles, les os, zoomer sur une zone et en connaître les pathologies associées, détaille Elsa Korchinski-Loussot, directrice adjointe de la bibliothèque universitaire Madeleine Brès. On peut vraiment regarder les choses en profondeur. La machine communique toutes les informations à savoir."

La seule en Normandie

Cette table connectée est la seule pour le moment qui existe en Normandie dans le domaine de la santé. Par la suite, l'université de Caen compte investir et en acquérir davantage. "On est en phase test. On attend le retour des enseignants avant d'en acheter d'autres", explique la directrice.

Utilisée pour le moment par les enseignants lors des travaux pratiques, elle devrait être accessible aux étudiants par petit groupe. "Ils en sont très friands, reconnaît Elsa Korchinski-Loussot. Mais parce qu'elle coûte cher, on préfère qu'il y ait la présence d'un prof dans un premier temps."

Cette tablette, située dans la bibliothèque universitaire Madeleine Brès, coûte 34 000 euros contre plus de 50 000 euros pour une table d'anatomie classique.

"C'est évidemment plus intéressant pour l'université niveau budget. Tout le monde est gagnant", conclut la responsable.