Rouen. Le playmobil fait son festival à Rouen

Le célèbre Playmobil sera installé à la Halle aux toiles de Rouen pendant une partie des vacances de la Toussaint. C'est la 3eme fois que ce rendez-vous est organisé, les deux premières éditions ont rencontré un vif succès auprès des fans, collectionneurs et curieux. Cette année la taille de l'événement double en termes de surface et propose sur 2 étages de la Halle aux Toiles de Rouen encore plus de Playmobil. Des expositions et animations, des modèles anciens et nouveaux, des scènes et structures seront visibles. Vous pourrez aussi prendre part à des ateliers pour customiser vos jouets. Animaux, trains, véhicules, décors, c'est un vrai monde du jouet qui s'offre à vous.

Vu l'ampleur des éditions précédentes, Christian Bonneau l'organisateur, a décidé de transformer ce rendez-vous en festival. Il nous en dit plus :

L'ancien et le moderne se côtoient sur 2 étages Impossible de lire le son.

L'atelier qui passionne beaucoup les visiteurs et fans reste celui du custom, un moyen efficace de réparer ses personnages, de donner une seconde vie aux Playmobil de vos parents ou grands parents (montage, démontage et peinture). C'est d'ailleurs une nouveauté sur cette édition 2018.

En plus de l'exposition et des diverses animations vous trouverez sur place une partie vente ou jeunes et moins jeunes pourront trouver des pièces détachées d'anciens Playmobil, de modèles collectors.

Un espace 2 fois plus grand

La bonne nouvelle c'est évidemment l'emplacement qui s'agrandit mais aussi le tarif qui lui ne bouge pas ; l'entrée est toujours fixée à 2€ à partir de 6 ans.

Retrouvez les renseignements du festival sur la page Facebook Playmo Club de Normandie (infos, photos et vidéos).