Alençon. Alençon : l'accès au stade Jacques Fould sécurisé

La problématique du stationnement et de la sécurisation du stade Jacques-Fould à Alençon (Orne) se posait depuis plusieurs années. Du fait de l'absence de stationnement à l'extérieur du site, des véhicules pénétraient dans l'enceinte sportive et les jours de matches, les spectateurs étaient contraints d'encombrer les rues adjacentes.

Davantage de sécurité

Pour désengorger la circulation et améliorer la sécurité des usagers, l'accès au stade se fait désormais par la sente des Larrons, et non plus par la rue Pierre-de-Coubertin. Un nouveau parking en dur de 80 places, incluant quatre places PMR et des emplacements pour les cars, a été aménagé sur le site. Un parking occasionnel de 143 places, stabilisé et enherbé, vient compléter l'offre de stationnement et sera ouvert lors des grandes manifestations sportives.

Nouvelle entrée

L'accès piétonnier à l'enceinte sportive se fait désormais par un grand parvis en résine de 855 m². Trois portails permettent de gérer les entrées du public et un nouveau système de billetterie, composé de guérites mobiles, sera prochainement installé. Ces nouveaux espaces seront végétalisés dans le courant du mois de novembre, avec 36 arbres et plus de 1 600 arbustes.

À l'intérieur du stade Jacques-Fould, l'accès véhicules a été repris et l'éclairage rénové, avec déclenchement en fonction des horaires de fonctionnement du site et détecteurs de présence.

Jardins familiaux voisins du stade

Au départ de la rue Pierre-de-Coubertin, les piétons et les deux-roues non motorisés peuvent continuer à rejoindre les jardins familiaux ou la voie verte, sans entrer dans l'enceinte sportive : le cheminement piéton longe désormais la clôture du stade.

L'ensemble de ces travaux représente un investissement de 732 269 € TTC.