Caen-PSG : sécurité sur-mesure !

Via un communiqué de presse, la préfecture fait ainsi part de "mesures d'interdiction de stationnement, d'accès au stade et de circulation sur la voie publique, et d'interdiction de la consommation et de la vente à emporter de boisson alcoolisée". Elle indique que le "Préfet du Calvados a signé deux arrêtés visant à éviter que ne se reproduisent des incidents très violents."

Ainsi seront donc interdits, le stationnement et la circulation sur la voie publique de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain ou connues comme étant supporter de ce club, samedi 17 mars 2012 entre 15 heures et 23 heures dans le périmètre délimité par les voies suivantes :

– boulevard Georges Pompidou,

– avenue Charlemagne,

– rue Maréchal Galliéni,

– rue Clos des Oiseaux,

– chemin des Brébeuf