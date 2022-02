Le-Havre. Une auberge de jeunesse au Havre

La ville du Havre (Seine-Maritime) a communiqué sur sa future auberge de jeunesse, mardi 16 octobre 2018. Elle indique avoir retenu le projet de LinkCity Grand Ouest/CBA Architecture pour réaliser le projet. L'auberge sera gérée par l'exploitant Melt. Cette " privatisation " a interrogé l'opposition havraise, en premier lieu le socialiste Mathieu Brasse.

L'intérieur de la future auberge de jeunesse du Havre. - CBA Architecture

76 chambres pour 252 lits

L'auberge de jeunesse sera construite dans le prolongement de l'allée Aimé Césaire, à proximité de la place Danton. Elle disposera d'environ 51 studios (une à deux personnes), 12 grands studios (quatre personnes), cinq dortoirs de six lits, quatre dortoirs de huit lits et quatre espaces pouvant accueillir jusqu'à dix personnes. Ce sont donc 76 chambres pour 252 lits qui seront proposés.

Des services

En plus de l'hébergement, l'auberge de jeunesse accueillera un foodcourt (halle gourmande) de 500 m2 avec des espaces de production culinaire et une salle de dégustation. L'établissement sera aussi doté d'un bar à jus ouvert à tous et d'un espace de coworking.

Auberge de jeunesse du Havre : livraison à l'été 2021.