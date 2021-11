Tour de Normandie cycliste : J-5

L'édition 2012, sera officiellement la 32ème du nom mais en réalité, il y a eu avant cette année 36 Tour de Normandie cycliste dans l'Histoire du Vélo. Le premier tour de Normandie eu lieu en 1939, quelques mois avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale. Un tour remporté par Guillaume Goderr, un breton de 27 ans qui trois ans plus tard terminera second de la classique Paris Camembert (1942). Ce sera la première et unique édition de ce tour de Normandie. La guerre mettant fin aux éventuelles ambitions des organisateur de faire une édition n°2...

"Une tentative de relance après la guerre"

1956, la guerre est passée, la Normandie dévastée est maintenant reconstruite et 17 ans après le premier, le deuxième tour de Normandie va être courru. Au final, c'est encore un français qui l'emporte, Amand Audaire, coureur amateur très en vu depuis plusieurs année sur de nombreuse course s'impose devant deux autres français, Eugène Letendre (2ème) et Laurent Cariou (3ème). Trois nouvelles édition seront ensuite organisées en 1957, 1958 et 1959 avec au final 3 nouvelles victoires françaises puisque Pierre Gouget, Joseph Wasko et Bernard Leboulanger vont successivement affirmer leur suprématie sur les routes de la région avant que le tour de Normandie ne retombe à nouveau dans l'oubli...

" Le troisième essai transformé"

Il faudra ensuite attendre 22 ans pour revoir s'élancer le tour de Normandie, sous l'impulsion de Raymond Anquetil. Enfin, l'épreuve va se stabiliser et s'affirmer parmi les courses à étapes qui comptent. Si les trois premières édition de "l'ère moderne" se soldent par de nouvelles victoires françaises, l'année 1984, restera comme celle qui a vu la première victoire étrangère sur le route Normande. L'allemand Mario Kummer, 22 ans, devance un autre alleamnd et un danois au classement final. Les éditions se succèdent et l'épreuve devient un véritable révélateur de talent.

Tour à tour, des coureurs comme Viatcheslav Ekimov (champion olympique du contre la montre en 2000 à Sydney), Stéphane Heulot (champion de France et maillot jaune du tour en 1996), Thor Hushovd (2 fois meilleur sprinteur du tour de France, champion du monde 2010) ou encore plus récemment Thomas Dekker (vainqueur du Duo Normand 2011) vont se réveler aux yeux du grand public avant de briller sur les routes des plus grandes courses mondiales. L'année passée, c'est un français qui l'avait emporté, Alexandre Blain. Il sera d'ailleurs présent cette année sur les routes Normandes pour essayer de conserver son bien et rejoindre au palmarès un autre français, Yvan Frébert et le néerlandais Kai Reus, seuls coureurs à ce jour à avoir remporté 2 fois le tour de Normandie...