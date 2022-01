Rouen. Dix voitures privées avec radars embarqués flashent partout en Normandie

Il y a eu l'expérimentation dans l'Eure, place désormais à la pratique. Depuis lundi 10 septembre 2018, les voitures avec radars embarqués et conduites par des sociétés privées flashent sur toutes les routes normandes.

Dix voitures en circulation

"Nous avons dix voitures qui fonctionnent dans la région Normandie et qui flashent depuis le mois de septembre 2018", a confirmé Fabienne Buccio, la préfète de la région Normandie, mercredi 10 octobre 2018. Dans les faits, les conducteurs de chaque voiture partent le matin, "le conducteur ne sait pas le trajet qu'il va devoir faire tous les matins".

En effet, celui-ci insère une clé USB avec l'itinéraire conçu pour la journée et qu'il va devoir suivre scrupuleusement par son GPS. "Chaque jour, il y a donc un parcours différent qui est défini en fonction de l'accidentologie de certains parcours. On est là pour améliorer la sécurité routière et rien d'autre."

Il n'y a pas un nombre de voitures affecté spécifiquement à un territoire. Les véhicules circulent indifféremment sur les cinq départements normands selon l'itinéraire conçu le matin.

Un bilan à venir

Un mois après cette mise en place, "il est trop tôt pour faire un premier bilan, affirme la préfète de région. Nous n'avons pas encore le retour du centre de Rennes [qui gère l'envoi des PV, NDLR] pour le faire".

À noter que l'arrêté pris par la commune de Caule-Saint-Beuve (Seine-Maritime), pour interdire le passage des voitures avec radars embarqués sur son territoire, est jugé "nul et non avenu" par Fabienne Buccio. "Il ne peut pas s'appliquer et il n'a pas d'effet."