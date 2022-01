Caen. Ouistreham : une piscine agrandie et couverte en 2020

C'est l'un des grands projets que la municipalité de Ouistreham (Calvados) a souhaité mettre en place, en plus de la rénovation de l'École de voile. L'actuelle piscine Aquabella, située sur le front de mer, au niveau du premier poste de secours et de l'Office de tourisme, sera agrandie et couverte, en 2020. Aujourd'hui, dix mois sur douze, les Ouistrehamais doivent aller nager à Hermanville, ou Douvres-la-Délivrande. Leur piscine n'est ouverte que pendant les vacances d'été.

Un chantier de 5,5 millions d'euros

Les travaux dureront près d'un an. Ils débuteront à l'été 2019. "Aujourd'hui, la piscine est ouverte seulement l'été, pendant deux mois. Après les travaux, elle sera ouverte pendant neuf mois", explique Romain Bail, maire de Ouistreham. Les écoliers et collégiens du secteur pourront bénéficier de créneaux de cours de natation tout au long de l'année scolaire, ce qui n'était pas possible jusque-là.

L'entreprise Récréa, qui a déjà à sa charge plusieurs piscines dans Calvados, comme celles de Carpiquet ou de Douvres-la-Délivrande, a été retenue pour gérer la future piscine rénovée, pour une durée de 15 ans. Le coût total du projet est de 5,5 millions d'euros.

"La municipalité versera 350 000 euros pendant 14 ans, puis le double la quinzième année", détaille Romain Bail. C'est surtout elle qui paiera la totalité des dépenses. Aucune aide ne sera apportée par la communauté urbaine Caen-la-Mer. Un "regret", pour le maire.

L'établissement sera couvert, mais avec un toit ouvrable l'été. Des toboggans et des espaces de jeux pour les jeunes seront aussi mis en place. Les tarifs devraient augmenter d'un, voire deux euros. L'entrée est actuellement de 3,5 euros.