Tennis de table : chaud derby entre Caen et Argentan

Equipe réserve d'un club évoluant en Pro B, les Ornais apparaissent comme les seuls en mesure de contrer l'hégémonie caennaise. Ils sont déterminés à y parvenir. "Même s'ils n'ont rien à jouer, puisqu'ils ne peuvent pas monter, ils vont tout faire pour qu'on perde, prévient le Caennais Jimmy Devaux. On est en conflit avec eux à cause de vieilles histoires."

Un match nul suffirait aux Caennais pour conserver la première place de la poule et valider ainsi presque officiellement leur ticket pour les barrages. Seulement, Argentan dispose de solides armes puisque ses quatre meilleurs joueurs – tous étrangers – font partie du top 130 français. En revanche, les deux autres membres de l'effectif sont très loin d'afficher un tel niveau. "On est un peu favoris car on a une équipe plus homogène qu'eux, mais ça ne va pas se jouer à grand-chose", estime Jimmy Devaux.