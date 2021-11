Acte I : Mondeville sombre à Bourges en Coupe de France

La première des deux confrontations consécutives entre les deux formations a tourné court tant l'écart de niveau était conséquent. Mondeville est sorti sans gloire de la Coupe de France, dix mois après avoir disputé la finale de la précédente édition à Bercy. Balayées 68-45, les Mondevillaises ont été menées du début à la fin de la rencontre après une entame de match cauchemardesque.

Mondeville mit sept minutes à trouver le chemin du panier adverse (11-0, 7'), et ces deux premiers points de Touty Gandega ne changèrent pas la donne. Paralysées, en manque de solutions et surtout d'adresse (17 % de réussite au tir en première mi-temps !), les Normandes ne marquèrent que douze petits points en première mi-temps. Quatre paniers en vingt minutes : la rareté du fait mérite d'être soulignée. Le match était plié quand les deux équipes rentrèrent aux vestiaires, puisque Bourges comptait vingt longueurs d'avance (32-12).

Revanche samedi à Mondeville

Le seul véritable enjeu pour les visiteuses était d'éviter l'humiliation en relevant la tête. Cela n'en prenait pas le chemin au début du troisième quart, Bourges enfonçant le clou malgré l'absence pour blessure de deux joueuses importantes (Stella Kaltsidou et Marielle Amant). L'USOM finit par profiter des remplacements effectués par Valérie Garnier, coach berruyère, pour limiter les dégâts et retrouver un peu d'allant. Cette nouvelle défaite à l'extérieure, et plus encore la manière qui l'a accompagnée, n'ont cependant rien de rassurant dans la perspective des play-offs.

Pour ne pas ajouter une pression supplémentaire à cette fin de saison présentée comme "stressante" par sa capitaine Ingrid Tanqueray, Mondeville devra afficher un visage diamétralement opposé samedi 17 mars face à cette même équipe berruyère, en championnat cette fois. Devant leur public, les Bas-Normandes auront d'abord à cœur de se rassurer, puisque la victoire aurait tout d'un exploit. Les matchs capitaux seront ceux qui suivront, contre Nantes, Arras et Basket Landes. Il faudra en gagner deux pour assurer la quatrième place. Le suspense est loin d'être terminé.