Caen. Deux nouveaux robots pour la pharmacie du CHU de Caen

Avec 27 000 boîtes de médicaments stockées dans la pharmacie du CHU, pas toujours simple de s'y retrouver. En mai 2018, deux robots y ont été installés, afin de faciliter le travail du personnel. R2 et D2, comme le personnel les a baptisés, assurent le tri et le stockage des médicaments.

Concrètement, ces robots sont composés d'un tapis sur lequel circulent les médicaments. Leur code est lu par un scanner, et la machine range chaque boîte à sa place. "Ça apporte une sécurisation du stockage et de la dispensation, puisque les robots ne font jamais d'erreurs, et un gain de place", explique Marie Baudon, de la pharmacie du CHU de Caen (Calvados). Selon des audits menés par l'établissement, avant l'installation de ces machines, on comptait environ 25 % d'erreurs dans les boîtes dirigées vers les différents services. Les produits étaient recontrôlés avant d'être distribués aux patients, mais cela faisait perdre du temps.

Un coût de 580 000€

Si R2 et D2 ont permis d'améliorer l'ergonomie et les conditions de travail du personnel, les missions de ces derniers ont aussi beaucoup évoluées. Les pharmaciens doivent désormais effectuer de nombreuses opérations par informatique, et surveiller que la machine range correctement les médicaments. Il arrive en effet que quelques boîtes se coincent ! Le pharmacien doit alors rentrer dans le sas où celles-ci sont rangées et replacer correctement la boîte.

Il faut quelques fois entrer à l'intérieur de la machine pour ranger manuellement un médicament ! - Etienne Escuer

"Avant, on faisait la distribution avec six agents de 9 heures à 16 heures", détaille Marie Baudon. "Maintenant, ils sont trois agents à s'en occuper entre 9 heures et 13h30. Le personnel a été réorienté vers les services de soin." Ces robots, longs de 17 mètres pour l'un, et 13 mètres pour l'autre, ont coûté 580 000€. Ils seront déménagés dans la nouvelle pharmacie du CHU d'ici 2021.

Les deux robots permettent d'améliorer la sécurité dans le stockage des médicaments du CHU de Caen. - Etienne Escuer