Handball (Proligue) : le SM Vernon sèchement battu à Limoges

C'est une troisième défaite consécutive pour les joueurs du SM Vernon (Eure) qui se sont inclinés sur le parquet de Limoges lors de la 4è journée de Proligue vendredi 5 octobre 2018. Score final 31-21.

Avec cette nouvelle défaite, les Eurois descendent à la 10è place du classement et revecront Nancy, 9è au classement vendredi 12 octobre 2018.

VERNON : Gautier (4 arrêts /20), Garcia (1/15); Canoine 7 buts, Tike, Slassi et Indjic 3 buts; Benali 2 buts; Bulzamini et Muyembo Nsoh 1 but

