Le-Havre. Le Havre : nu, il propose des relations sexuelles aux passantes

La police Nationale du Havre (Seine-Maritime) a été alertée lundi 1er octobre 2018 vers 14 heures. Un homme nu sur son balcon, rue Berthelot, propose des relations sexuelles aux passantes. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'individu de 45 ans avait remis un short.

Il accueille la police avec un poignard

L'homme cri beaucoup et refuse d'ouvrir à la police. Il a fallu vingt minutes de discussions avant que l'individu laisse entrer les policiers mais il les accueille avec un poignard de quinze centimètres. L'homme est arrêté non sans difficulté. Il a donné de nombreux coups de pied. Chez lui, la police va retrouver une machette de quarante centimètres et un couteau posé sur son lit.

Hospitalisé à Pierre Janet

L'individu était alcoolisé. Après une expertise psychiatrique mardi 2 octobre 2018, l'homme a été hospitalisé d'office à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet.