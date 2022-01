Caen. Phebe, une intelligence artificielle made in Normandie

"Phebe, je veux faire mes courses. Prends moi des bananes et du lait", déclare Paul Renaut, le développeur de l'objet connecté. "C'est noté. Je vous prends un litre de lait ?", lui répond la machine. Imaginez-vous avoir cette discussion dans votre voiture, avec un petit boîtier noir, en direction du supermarché. C'est le concept de Phebe, "le compagnon de la mobilité" qui commande et paie les courses à votre place.

"Accompagner l'utilisateur dans sa mobilité"

Le produit est développé par plusieurs entreprises normandes, dont Casus Belli, entreprise installée au Dôme, à Caen (Calvados), et Digital Airways, basée à Argentan (Orne). ils travaillent sur ce projet depuis plus d'un an, et le présentent depuis ce mardi 2 octobre 2018, à l'occasion du Turfu festival, à Caen. Une manifestation pour penser la société du futur en termes d'innovations scientifiques. Elle se déroule au Dôme, la maison de la recherche et de l'innovation.

Phebe est en phase de test. Son but : faciliter la mobilité. C'est un objet conversationnel, doté d'une intelligence artificielle. Pour le moment, le concept est encore en développement, avec une IA faible, mais incarnée par une voix naturelle, qui est capable de discuter. Pour ses créateurs, Phebe "est créé pour accompagner l'utilisateur dans sa mobilité".

Phebe est un simple boîtier, sans écran, muni d'une intelligence artificielle. - Simon Abraham

L'accompagner dans la voiture par exemple, pour commander les courses à sa place. "Nous voulons optimiser le temps de contrainte qu'est la conduite en voiture et le rendre utile", explique Corinne Marceau, développeuse à Cassus Beli. Un système en test avec un supermarché d'Argentan. L'utilisateur passe commande auprès de Phebe, qui se charge du reste.

Commercialisation en 2020

Faire ses courses au volant, mais aussi trouver une place de parking, ou encore payer son essence. "L'objectif est de simplifier la vie des utilisateurs", ajoute Corinne Marceau. Alors, Phebe, concurrent 100 % normand de célèbre système Siri, chez Apple, ou encore de la Google Home ? "Nous allons même plus loin que ça. Phebe est un assistant de mobilité qui fonctionne comme un véritable compagnon. Il analyse nos besoins et peut même nous proposer des services sans qu'on lui en ait proposé", ajoute la développeuse. Qui espère commercialiser Phebee en 2020, sans donner pour le moment d'indice sur le prix que coûtera un tel objet connecté sur le marché.