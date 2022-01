Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen pour confirmer à Mulhouse

Toujours invaincus dans cette Synerglace Ligue Magnus, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) tenteront de poursuivre cette série d'invincibilité chez les Scorpions de Mulhouse lors de la 6e journée, ce mardi 2 octobre 2018 à partir de 20 heures.

Faire sauter le verrou alsacien

Toujours bien en place dans le sillage des Bruleurs de Loups, leaders au classement avec un point de plus et un match de plus, les Jaunes et Noirs ne devront pas laisser de points sur la route de leur déplacement en Alsace face à une équipe de Mulhouse en difficulté en ce début de saison, avec une 10e place au classement.

En effet, après cinq journées, les scorpions ont un bilan de seulement une victoire face à Chamonix lors de la 2e journée et de quatre défaites, dont une en prolongations face aux Gothiques d'Amiens.

Malgré un début de saison pas au beau fixe du côté de l'Alsace, les Dragons devront se méfier de cette équipe qui avait donné beaucoup de fil à retordre l'an passé.

Fabrice Lhenry : "C'est une équipe qui ne nous réussissait pas l'année dernière. C'est une équipe qui joue vraiment défensif, il faudra jouer simple et être dès la première minute actif et vraiment dans le match. Ils n'auront rien à perdre contre nous et auront à cœur de bien faire. Il faudra être patient comme eux et ne pas prendre trop de risques parce qu'ils attendent de jouer en contre, ce qu'ils font très bien. Il ne faudra pas vouloir trop en faire et ne pas perdre de palet en entrée de zone comme l'année dernière."