Sorbon : "Ne rien lâcher"

Quel est votre sentiment après ce match nul contre Brest ?

“Ce n’est pas une trop mauvaise opération car nous avons tout de même pris un point. On reste déçus car nous aurions voulu en prendre trois, surtout par rapport au classement et au fait que les autres équipes à lutter pour le maintien ont engrangé quelques unités ce week-end. On est tombé sur une équipe très solide de Brest. On a pas réussi à concrétiser nos occasions, mais on a aussi réussi à préserver notre but et prendre un point. Faut rien lâcher.”

Quand on ne peut pas gagner, il faut ne savoir pas perdre...

“C’est notre petite expérience qui commence à parler. Il y a quelques mois, c’est le genre de match qu’on aurait pu perdre.”

Pensez-vous pouvoir battre Montpellier ?

“On est parti à Lyon il y a quelques semaines en se disant que c’était un match bonus. Et on a gagné. Contre Montpellier, il faudra s’appuyer sur notre solidité défensive pour faire un résultat positif”.