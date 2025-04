Podcast. Le Débrief 100% HAC en mode club de la presse avec Benoît Donckele et Bertrand Queneutte

Enfin, le Havre Athletic Club sort de la zone rouge ! Les Ciel et Marine sont désormais 15e du championnat de Ligue 1, après leur victoire à Montpellier (0-2), dimanche 6 avril.

Avant d'entamer le sprint final vers le maintien, le Débrief 100% HAC passe en mode club de la presse et invite Benoît Donckele, le "Monsieur HAC" de Paris Normandie, et Bertrand Queneutte, qui a suivi le HAC puis le MHSC pour Radio France, avant de lancer le Montpellier Sport Club, sur la plateforme Twitch.

Six matchs pour se maintenir

Avec Mathieu Billeaud de Foot Normand et Célia Caradec de Tendance Ouest, ces journalistes spécialisés tirent le bilan des derniers matchs des Havrais et se projettent vers la fin de saison. L'occasion d'analyser les ingrédients qui ont permis aux Ciel et Marine de se relever en deuxième partie de saison, de revenir sur la défiance d'une partie du public envers le coach havrais et de leur demander un pronostic : à l'issue de la 34e journée, le HAC sera-t-il maintenu, barragiste ou relégué ?

Il reste aux hommes de Didier Digard six matchs, face à six adversaires, pour sauver leur place dans l'élite du football français : Rennes, Paris Saint-Germain, Monaco, Auxerre, Marseille et Strasbourg.

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et sur les plateformes Deezer et Spotify.