Hors Normandie. Quand Charles Aznavour envoyait un message à Lebron James

Charles Aznavour superstar de la musique, Lebron James superstar du basket: alors que tout semblait les opposer, ils nous ont offert une séquence surprenante il y a quelques semaines, dans Clique Dimanche l'émission de Mouloud Achour. En effet, quelque temps avant l'émission, Lebron James avait partagé une chanson de Charles Aznavour sur Instagram et avait révélé être fan du chanteur. Il n'en fallait pas plus pour que Charles Aznavour lui adresse un message.

LeBron James @KingJames X Charles Aznavour : quand le roi de la chanson française adresse un message à son plus grand fan...



Un crossover for me formidable à retrouver dans #CliqueDimanche, demain à 12h45, en clair sur @canalplus ! pic.twitter.com/vpqYQceUeC