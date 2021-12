Rouen. Football : Oissel poursuit sa route en Coupe de France

Le championnat de National 2 faisait une trêve ce week-end et les joueurs du CMS Oissel (Seine-Maritime) en ont profité pour disputer le 4e tour de la Coupe de France, sur la pelouse de Darnétal. Le dimanche 30 septembre 2018, les Bleus ont fait respecter la hiérarchie et se sont imposés 8 à 1.

Oissel, en toute logique

Avec cinq divisions d'écart (Darnétal évolue en Division 1 de district), le miracle n'a pas eu lieu pour les joueurs de Darnétal qui n'ont pour autant pas démérité dans cette rencontre. Malheureusement pour les coéquipiers de Pierre Bihl, les Osseliens inscrivaient le premier but sur penalty après un peu plus de dix minutes de jeu. Sonnés par ce premier but, les Darnétalais ont encaissé deux autres buts dans la foulée et sont rentrés au vestiaire sur le score de 3-0.

Au retour de la pause, la différence physique s'est fait sentir et les Blancs ont encaissé cinq nouveaux buts, même s'ils ont sauvé l'honneur. Pour Oissel, cette victoire devrait permettre de regagner de la confiance après une période compliquée en championnat, qui reprend ses droits dès le samedi 6 octobre 2018 avec la réception de la réserve du Havre.