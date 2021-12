Festival Pan. Une première à Colombelles

C'est effectivement une première pour cette septième édition qui change de lieu pour s'installer pendant deux jours sur la commune de Colombelles (Calvados). Toujours aussi surprenant et original, le festival Pan propose des animations musicales autour du jazz entre déambulations et concerts dans la Cité ouvrière et le WIP. L'ouverture du festival débute par un concert du groupe Celest on the Bayou devant la Médiathèque. Le public sera invité à déambuler avec les musiciens pour rejoindre le WIP sous des airs de Jazz Orleans.

Concert en plein air, visite, découverte… raviront le public !

L'arrivée au WIP sera l'occasion de partager un verre autour de l'Atelier Jazz du Conservatoire de Caen et de partir à la découverte du chantier de la Grande Halle où M.Passemoilemot vous attend pour une visite particulière. Et pour les férus de concerts, le samedi soir réserve de belles surprises avec notamment le trio Pièces en forme de flocons. Le dimanche s'annonce aussi festif avec la Plage Sonore où le public installé sur les pelouses du WIP profitera des concerts d'instrumentistes improvisateurs. Encore de bons moments de partage autour des musiques contemporaines.

Pratique. Le samedi 22 et le dimanche 23 septembre à partir de 16h30, à travers la ville. Gratuit. Concert à 10 €. Infos sur www.collectifpan.fr