Festival d'humour. Rire en Seine : le rire sous toutes ses formes !

Le festival d'humour Rire en Seine, porté par l'association les Zoaques, est accueilli dans dix villes de Seine-Maritime et offre une programmation exceptionnelle mariant café-théâtre, musique et humour, one-man-show ou encore tremplin humoristique.

Un pari gagnant !

C'est en 2010 que Mathilde Guyant, metteur en scène, fonde ce festival d'humour : "Le style n'était pas très à la mode à cette époque-là et sous-représenté en Normandie". Depuis, grâce en particulier aux émissions TV telles qu'On ne demande qu'à en rire, le one-man-show a désormais la cote. "Nous avons eu la chance d'avoir été soutenus dès le début par plusieurs municipalités ce qui nous a permis pour la première édition de rassembler 2 000 spectateurs en seulement six soirées ! Nous avons réalisé avec plaisir que les spectateurs étaient friands et demandeurs !"

Depuis cette date, chaque année, Mathilde concocte une programmation originale pour surprendre les amateurs du genre : "Depuis la première édition nous proposons du café-théâtre, des seuls en scène ainsi que des soirées tremplin pour faire connaître de nouveaux humoristes".

Une sélection d'inédits

"D'années en années, nous avons encouragé nos spectateurs à développer leur sens de la curiosité en leur présentant des artistes qui n'étaient pas forcément médiatisés et dont le travail était pourtant remarquable ou de jeunes talents complètement inconnus du grand public. Si notre public nous est fidèle chaque année, c'est d'ailleurs parce qu'il aime à être surpris", souligne Mathilde.

Pour dénicher ces talents, Mathilde fréquente assidûment les festivals d'humour comme celui de Mondeville (Calvados), de Cannes ou de Villard-de-Lans ainsi que le festival d'humour de rue de Mayenne, Les embuscades. "Résultat : pour cette édition, mis à part Fred Tousch et les Chiche capon qui ont fait un peu de télé ou de cinéma, les autres sont vraiment hors circuit et quasiment tous nos artistes participent pour la première fois au festival comme Bruno Bayeux et Alex Ramirès."

Promouvoir les jeunes talents

Participer au festival pour les humoristes c'est aussi se donner la chance d'être repérés par des programmateurs. "Nous remettons trois prix : prix des médias, prix du jury et prix du public lors de la soirée tremplin. C'est une soirée emblématique de l'évènement", précise Mathilde. En amont, grâce au partenariat établi avec le Théâtre à l'Ouest les artistes présélectionnés bénéficient des conseils professionnels de Papy : alias Alain Degois, "Blanche Gardin et Jamel Debbouze ont travaillé avec lui".

Si les premières années ces tremplins n'étaient destinés qu'aux artistes féminines car sous-représentées en humour, Mathilde change rapidement son fusil d'épaule en ouvrant ses tremplins également aux hommes : "il eut été finalement dommage de sacrifier l'humour masculin", reconnaît-elle. En une soirée six artistes se succèdent pour 15 minutes de performance. "Ces prix leur permettent surtout de bénéficier du soutien de programmateurs et d'assurer à leurs spectacles une meilleure diffusion. Parmi les membres du jury nous accueillons en effet toujours des programmateurs et des directeurs de structures." Daniel Resende d'Oliveira, le gagnant de l'édition précédente aura eu l'occasion d'inaugurer cette nouvelle édition le 28 septembre 2017. "On retrouve les gagnants d'une édition à l'autre."

Les Normands en faveur

Cette année, le festival fait la part belle aux talents locaux. Mathilde se réjouit en particulier de la venue de Bruno Bayeux, membre de la célèbre compagnie théâtrale La Piccola familia qui dévoile un vrai talent dans un one-man-show truculent inspiré par la vie de Sarah Bernard. Il y incarne une galerie de personnages qui ont connu l'actrice de près ou de loin : "c'est un humour très gestuel, note Mathilde, il y a énormément de mimiques dans son jeu et il est tout simplement fascinant".

Parmi les Normands conviés, on retrouve aussi Gilles Adam un guitariste humoriste dans une proposition musicale inédite : "La musique est toujours intégrée à notre programmation car c'est un festival qui fait la promotion de l'humour sous toutes ses formes et on peut aussi rire en musique". À l'initiative de Mathilde, Wally, Alex, Biscotte et Gilles Adam se rassemblent donc pour créer un spectacle unique d'humour et de guitare : "ils ne se connaissaient pas encore, mais ce sera l'opportunité de rassembler leurs talents pour chanter leurs bêtises dans une ambiance feu de camp", annonce Mathilde.

Pratique. Jusqu'au 18 octobre 2018 à Rouen Saint Pierre-lès-Elbeuf, Grand-Couronne, Belbeuf, Grand-Quevilly et Oissel. 4,5 à 26€. rirenseine.fr