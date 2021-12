Caen. Caen : soixante ans après, Marguerite Guillaumet ferme boutique

Voilà plus de 50 ans que Marguerite Guillaumet était à la tête d'un magasin spécialisé dans l'électricité, en centre-ville de Caen (Calvados). L'une des plus vieilles boutiques de la ville. Elle a fermé ses portes ce week-end du 29 et 30 septembre 2018. La propriétaire des lieux prend sa retraite à 89 ans.

En ce dernier week-end de septembre, les frères et sœurs de Marguerite Guillaumet sont venus l'aider à tout déménager. Ce qui était une véritable caverne d'Ali Baba, connue de bon nombre de Caennais, se vide entièrement. Il ne reste plus rien, ni dans la boutique, ni dans l'atelier. Seule une chaise au milieu du magasin trône entre les quatre murs. Marguerite Guillaumet s'y assoit, et observe son chez-elle se vider, nostalgique.

"À 89 ans, il est temps de faire une pause"

Toute la devanture ainsi que les produits en vitrine sont enlevés. Plus aucun indice ne laisse penser qu'une boutique était encore ici la veille. Une affiche écrite à la main est placardée sur la porte d'entrée. "Mademoiselle Guilllaumet est toujours de ce monde. Mais à 89 ans, il est temps de faire une pause. Fermé pour toujours, au revoir et merci", est-il écrit.

Sur la devanture de la boutique, deux simples feuilles de papier accrochées, pour annoncer la fermeture. - Simon Abraham

"C'est papa qui a ouvert la boutique", raconte Marguerite Guillaumet. "À l'époque, c'était à une centaine de mètres, à côté du château aussi." C'était en 1936 précisément. Son père vendait et réparait des postes de radio. Une boutique-atelier. Mais en 1944, elle prit feu, sous une pluie de bombes pendant la bataille de Normandie. Après dix ans dans "une cabane en bois", rue de Geôle, il s'installe en 1956 dans ce qui est toujours le local actuel, au 4, rue Montoir-Poissonnerie. Très vite, il est rejoint par Marguerite Guillaumet. Dans la boutique, ils bossaient à cinq, avec un apprenti, et deux salariés.

Marguerite s'occupait du ménage au départ, puis a mis "les mains dans le cambouis". Elle s'est mise à réparer et vendre des transistors, puis les premières télévisions, avant de s'orienter vers les lampes et les ampoules, quand la grande distribution s'empare du marché des téléviseurs. Le dépannage et la vente de produits électriques est devenue une passion pour elle au fil du temps. "J'ai appris au fil des coups de jus", raconte-t-elle.

Les clients lui rendent hommage

Dans les années 80, elle prend la direction de la boutique après le décès de son père. Puis se sépare petit à petit de ses collaborateurs. Dans les années 2000, seul un vieil homme travaille avec elle. Il a arrêté il y a six ans, après avoir soufflé ses 90 bougies. Mais celui-ci n'avait nulle part ou aller. Alors Marguerite l'a hébergé. Six ans après, il est toujours là. "Mais dans une chambre à part, rigole-t-elle. On mange et cuisine ensemble, ça nous fait de la compagnie." Tous les deux habitent juste au-dessus de la boutique, au premier étage.

Marguerite a commencé à travailler dans la boutique dans les années 50. C'est assise sur une chaise, nostalgique face aux locaux vide, qu'elle se remémore son arrivée. - Simon Abraham

Depuis six ans donc, Marguerite gère seule la boutique. Elle ouvre six jours sur sept. Mais le travail est épuisant. Les mois passent, et les horaires d'ouverture se réduisent. Dernièrement, elle n'ouvrait que le matin, "pour me reposer l'après-midi." Il y a six mois, Marguerite Guillaumet est tombée de son lit et s'est cassée l'épaule. Plus personne ne peut tenir la boutique. "Additionné à la fatigue, c'en était trop", exprime-t-elle, triste. Alors elle décide d'arrêter là. "Le travail, c'est la santé, mais ce n'était plus possible. Ça m'ennuie beaucoup de devoir abandonner la boutique".

La nouvelle de la fermeture a très vite circulé à Caen. Sur internet, des messages de sympathie de clients, ou simples passants, se multiplient. "J'ai même reçu des boîtes de chocolats. Je suis très touchée", raconte Marguerite Guillaumet. Qui a gagné un repos bien mérité.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages sous forme d'hommage à la commerçante. - Capture écran