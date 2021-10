Le rappeur Orelsan sera accompagné de Charly Winston et de Zebda pour cette édition 2012. Dernierement reparti avec la Victoire de la révélation du public et celle de l'album de musiques urbaines de l'année, Orelsan fait de plus en plus parler de lui.

Parmi les douze premiers noms dévoilés mercredi, figurent également les Américains Garbage, les Anglais The Kills, Metronomy et la Belge Selah Sue.