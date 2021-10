Le cinéma asiatique s'installe à Deauville

Par le passé, la manifestation a permis de mettre en avant des films rapidement devenus cultes, tels que Joint Security Area de Park Chan-wook, Ong Bak avec Tony Jaa, Syndromes and a Century d'Apichatpong Weerasethakul ou Breathlessde Yang Ik-joon.

Un jury emmené par Elia Suleiman sera chargé de déterminer le successeur du drame sentimental thaïlandais Eternity, de Sivaroj Kongsakul, comme lauréat du Lotus du meilleur film. Neuf longs métrages participent à la compétition, embrassant la perspective asiatique au sens large, avec notamment deux mises en scène iranienne, Morning et Death Is My Profession. Six films composent la sélection Action Asia, dont le thriller indonésien The Raid, déjà acclamé par les amateurs.

L'hommage de cette année revient à Kiyoshi Kurosawa, un des maîtres nippons de l'horreur psychologique. Il donnera une leçon de cinéma alors que les festivaliers pourront découvrir six joyaux de sa filmographie, à l'image de Cure ou Retribution. Le thaïlandais Pen-ek Ratanaruang aura droit à un coup de projecteur. Son dernier film, Headshot, sera proposé hors compétition.

Le palmarès sera décerné dimanche 11 mars. Plus d'informations sur le site officiel de l'événement : www.deauvilleasia.com