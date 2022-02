Deauville: le festival du film asiatique

Président historique d'Arte jusqu'en 2011, Jérôme Clément succèdera à Elia Suleiman pour désigner les lauréats des Lotus, trophées phares du festival consacré aux cinémas d'Asie. Sept longs métrages ont été annoncés en compétition. La sélection fera la part belle aux jeunes auteurs, avec six premiers et deuxièmes longs métrages. L'Extrême-Orient sera particulièrement à l'honneur, mais aussi l'Inde avec "I.D." de Kamal K.M. et l'Iran via "Taboor" par Vahid Vakilifar.

À moins d'un mois du début des festivités, la liste du programme hors compétition s'est également allongée. Le film épique chinois "The Last Supper" de Lu Chuan intègre la sélection ainsi que "The Thieves", film de braquage signé Choi Dong-hoon, devenu un des plus gros succès de l'histoire en Corée du Sud.

L'animation japonaise sera aussi à l'honneur avec "Buddha : The Great Departure", une adaptation du manga d'Osamu Tezuka, maître du genre. Ils rejoignent notamment les films de grosses pointures du cinéma d'Asie, comme Brillante Mendoza ("Thy Womb"), Apichatpong Weerasethakul ("Mekong Hotel), Kim Ki-duk ("Pieta") ou encore Kiyoshi Kurosawa ("Shokuzai").

Hommage sera par ailleurs rendu à Sono Sion, poil à gratter punk du 7e Art nippon depuis les années 1980. Le public français pourra découvrir sept de ses longs métrages, presque tous inédits en France, en sa présence. Il animera un masterclass le 9 mars.

La 15e édition du Festival du film asiatique de Deauville aura lieu du 6 au 10 mars prochains. Plus de renseignements sur le site de l'événement : www.deauvilleasia.com