15e festival du film asiatique de Deauville

Dès demain, profitez de la richesse du cinéma asiatique à Deauville avec une trentaine de films projetés durant 4 jours. Un hommage sera donné aux réalisateurs Wong Kar Waï et Sono Sion.

Nouveauté cette année, un prix du public sera décerné au film coup de coeur de cette fin de semaine. Vous pourrez donc vous aussi participer au palmarès. Le jury officiel est présidé cette année par Jérôme Clément, fondateur d'Arte.

La Chine est aussi mise en avant avec des conférences vendredi et samedi. Regards croisés le vendredi matin à 10h pour en apprendre plus sur le pays et une conférence économique samedi matin à 10h15.

Des pass sont accessibles pour le festival complet ou à la journée dès 12€.

Informations et réservations sur www.deauvilleasia.com

Ecoutez Jacques Belin, directeur du CID de Deauville nous présenter cette édition anniversaire: