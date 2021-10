Roller hockey : Caen assomé à Paris (12-4)

Les Conquérants sont tombés sur ce score samedi 3 mars devant Paris XIII, pourtant situé une place derrière eux au classement avant la rencontre. Après dix minutes équilibrées (0-0), ils ont encaissé un premier but, puis en ont pris trois en 27 secondes avant la mi-temps. "Un peu assommés" mais toujours vivants, les Caennais sont revenus dans les débats en début de seconde période (4-2) avant de s'effondrer définitivement.

"On ne s'y attendait pas du tout, d'autant qu'on avait récupéré plusieurs joueurs du hockey sur glace, témoigne l'entraîneur-joueur Antoine Rage. Ça calme…" Caen, huitième, a fait un grand pas en arrière dans la perspective des play-offs (qui concernent les six premiers). "Si on gagne nos trois derniers matchs, on aura une bonne opportunité de se qualifier", assure Antoine Rage. Caen a trois semaines pour préparer ce dernier sprint.