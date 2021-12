Caen. LREM crée un collectif en vue des élections municipales à Caen

"Nous sommes Caen" : c'est le nom choisi par une quinzaine de militants de La République En Marche (LREM), qui viennent de créer un collectif pour peser dans le débat en vue des élections municipales de 2020. La première étape consistera à élaborer un diagnostic. "Ce n'est pas un bilan, c'est juste savoir comment va Caen, comment vont les Caennais, si la ville répond à leurs attentes et leurs envies", explique Antoine Astruc, l'un des membres du collectif. Jusqu'à l'été 2019, "Nous sommes Caen" va donc proposer des ateliers, des débats, et aller à la rencontre des Caennais en faisant du porte-à-porte.

Une liste LREM ?

En fonction des résultats du diagnostic, le collectif proposera alors un projet. "Si des personnes veulent s'en emparer, on discutera", poursuit Antoine Astruc. "Mais si on constate qu'il faudra le porter nous-mêmes, on ira. On ne s'interdit rien." Une liste conduite par le maire Les Républicains de Caen Joël Bruneau peut-elle soutenue par LREM ? "A lui de faire le bon choix sur le plan des valeurs", explique-t-on du côté du collectif. "Certaines prises de position de son parti ne sont pas les nôtres."

LREM compte aujourd'hui 2750 adhérents dans le Calvados. Le référent départemental, Nicolas Gosselin, fait partie de "Nous sommes Caen". La première réunion, ouverte à tous, a lieu lundi 1er octobre 2018 à 20 heures à la maison de quartier du Chemin Vert caennais.