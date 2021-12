Rouen. Football : objectif victoire pour Quevilly Rouen Métropole face à Dunkerque

Après avoir partagé les points dans le derby normand face à Avranches lors de la dernière journée, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) tenteront d'obtenir une victoire qui les fuit depuis deux matchs face à l'USL Dunkerque, vendredi 21 septembre 2018 lors de la 8e journée de National au stade Robert Diochon.

Actuellement dans le ventre mou du classement à la 11e place, le temps est compté pour les Rouges et Jaunes qui se doivent de remporter une victoire face à des Dunkerquois en difficulté pour retrouver le haut du classement.

Dunkerque, pire défense du championnat

En effet, du coté du nord, le temps n'est pas au beau fixe non plus puisque les Nordistes n'ont pas encore remporté la moindre victoire dans ce championnat (trois nul et quatre défaites dont une lors de la dernière journée à domicile face à Rodez 2-1) et occupent donc une avant-dernière place au classement (17e).

Face à la pire défense du championnat (10 buts encaissés), les joueurs de Manu Da Costa devront retrouver de l'efficacité offensive pour remporter trois points au classement qui feraient du bien au club normand.

