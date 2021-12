Caen. Le nouvel album de Chris (tine and The Queens) dans la boîte à musique

Elle dit elle même que c'est "un disque d'amour, de risques et de provocation". Le deuxième album de Christine and The Queens sort aujourd'hui. Le premier opus s'appelait Chaleurs Humaines et il s'est écoulé à 1,3 million d'exemplaires. Le second répond au nom simplissime de Chris. La chanteuse a édité deux versions de cet album. Une version internationale de 11 titres et une version française qui en compte un de plus.

