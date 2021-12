Le-Havre. HAC-Troyes : gagner pour "rester dans le bon wagon"

Avec deux victoires de suite en championnat, contre Orléans puis Nancy, le HAC a repris confiance après un début de saison compliqué. "On peut dire qu'on est complètement lancés, témoigne Alexandre Bonnet, le capitaine de l'équipe, maintenant, à nous d'enchaîner."

Pour la 8e journée de Ligue 2, les Havrais (Seine-Maritime) seront opposés à Troyes (Aube), vendredi 21 septembre 2018. "Une belle équipe", d'après le capitaine.

Rester au contact

Ce match sera "un premier gros virage de la saison parce qu'on voit que devant ça carbure très fort donc c'est important de rester dans ce premier bon wagon".

Le HAC est pour l'instant 6e du championnat, à 9 points du leader, Metz. Troyes est 17e.

Le capitaine va continuer à motiver ses joueurs pour rester au contact de la tête du championnat et il le promet "si on continue à bien travailler, à faire les bons choix, on aura une belle saison, pour nous, pour le club et pour les supporters".

HAC-Troyes, à partir de 20 heures, vendredi 21 septembre 2018, au stade Océane du Havre.