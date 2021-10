Un week-end de sports en Basse Normandie

Football. ligue 1, Caen 13ème reçoit ce dimanche soir Brest, coup d'envoi à 17h.

26ème journée de Ligue 2, le Stade Lavallois fait un nul 2 partout à domicile face à Lens. Le Mans bat Istres 1 à 0. Au classement provisoire, les mayennais pointent 10ème , les sarthois remontent à la 16ème

place.

en Cfa, Avranches le leader confirme sa belle santé… en battant Romorantin 1 à 0 dans le même temps caen a été battu par luçon sur le même score !

En national, Cherbourg après 4 matchs sans défaite, chute face à Martigues, 2 à 1, et perd une place au classement. Les bas-normands sont 17ème.

CFA 2, Mondeville fait un nul à Laval 2 partout, un nul également 1 partout entre Granville et

Brest. Flers s’incline 3 à 1 à Vannes, même score en défaveur de Trouville-Deauville face à face à St Malo. Au classement, Mondeville est 7ème, Granville 13ème, Flers est juste derrière, Deauville-Trouville reste lanterne rouge.

En DH, samedi soir, Alençon s’est incliné 2 à 0 face au leader st-Lô ! Alençon, 6ème au classement voit ses

chances de montée s’envoler. Vire s'impose 2 à 0 face à Ouistreham, Bayeux bat séchement Hérouville 4 à 1, Dives s'impose face à Ifs 2 à 1. ce dimanche après midi, les Ptt Caen recevront Pointe Hague, Avranches Equeurdreville, la Maladrerie Mondeville.

Basket Pro A, Le Mans défait sur le parquet de Paris-Levallois, 85 à 78. Les sarthois conservent leur 6ème place à 5 points du leader Châlons sur Saône.

En nationale 2 masculine, Cherbourg s’impose 92 à 80 face à Caen, les manchois sont dernier,

Caen est 9ème.

En ligue féminine, Mondeville, actuel 4ème, va affronter Lyon ce dimanche après midi

midi, match à 15h30

Tennis, une finale 100 % française au Challenger de la Manche à Cherbourg ce dimanche ! Jocelyn Ouanna a battu samedi le neerlandais Thomas Schoorel 5-7, 6-3, 6-4, avant que son compatriote, Maxime

Teixeira ne sorte, le bielorusse, Uladzimir Ignatik, 1-6, 7-6, 6-4.

Cyclisme, Paris-Nice, 70ème édition, des coureurs bas-normands seront sur la ligne de départ ce dimanche pour un contre-la-montre entre entre Dampierre en Yvelines et St-Rémy les Chevreuses sur 9.4 kms. le manchois, Amaël Moinard, et les ornais Anthony Geslin et Alexandre Pichot.