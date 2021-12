Hors Normandie. Vente record pour le chapeau d'Indiana Jones

450 000€, c'est la somme folle qu'un collectionneur a dépensée pour acheter le Borsalino que porte Harrison Ford dans Indiana Jones. Cette enchère devient le nouveau record en la matière puisque la précédente mise la plus folle concernait la moto utilisée dans plusieurs opus de la série Batman avec 330 000€

Le couvre-chef a même dépassé les espérances puisque son prix de vente était estimé aux alentours de 300 000€. Il a éclipsé d'autres pièces exceptionnelles comme les sabres lasers de Luke Skywalker et Dark Vador estimé à plus de 560 000€ et plébiscité seulement à hauteur de 500 000€ par le public. Ne dépassant pas le prix de réserve, les deux sabres n'ont pas été vendus.

Chaque année une vente aux enchères de la sorte est organisée dans la capitale anglaise. Avis aux amateurs !