Rouen. L'Hermione en escale en Normandie au printemps 2019

L'Hermione, réplique de la mythique frégate qui avait emmené La Fayette vers l'Amérique, va repartir en avril 2019 pour son quatrième voyage, cette fois vers la Normandie, ont annoncé, jeudi 20 septembre 2018, à Paris les responsables de l'association Hermione-La Fayette (AHLF).

Profitant du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie, la frégate voyagera cette fois autour du thème "Normandie Liberté" : "L'Hermione, frégate de la liberté et symbole de l'amitié franco-américaine, s'inscrit dans cette continuité historique autour des valeurs de liberté, de courage, d'entraide et de solidarité, exprimées" en 1944 sur les plages normandes, précise l'association.

En apothéose à l'Armada

Le temps fort du voyage du trois-mâts -réplique exacte de celui sur lequel, le 21 mars 1780, le jeune major général Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, partit combattre aux côtés des insurgés américains qui luttaient pour leur indépendance - sera l'escale à l'Armada de Rouen du vendredi 7 au dimanche 16 juin 2019.

#Armada2019 : @Hblanche2015, maire de #Rochefort, port d'attache de l'@LHERMIONE_SHIP, et @herr3_herr, président de l'Armada, officialisent la venue de la magnifique frégate à #Rouen dès le 7 juin 2019 ! pic.twitter.com/bWZmNBRq6K — L'Armada de Rouen (@ArmadaRouen) 20 septembre 2018

Une arrivée à Cherbourg

L'Hermione débutera son voyage normand par Cherbourg-en-Cotentin (Manche) le 5 mai au soir, d'où elle repartira le 9 mai au matin. Des visites seront possibles à bord pour le public de Cherbourg du 6 au 8 mai. "Elle sera amarrée dans le bassin du commerce" précise Guillaume Henry, directeur de l'office de tourisme du Cotentin. La manœuvre pour son entrée dans le bassin sera donc spectaculaire et se jouera à quelques mètres près.

La ville, l'agglomération et le département travaillent à un programme d'animations pendant cette escale. "L'Hermione, réplique d'un navire militaire, s'est déjà rendue dans les ports de Brest (Finistère) et Toulon (Var), il était logique qu'elle vienne à Cherbourg", poursuit le directeur.

Ouistreham et Dieppe

L'Hermione est aussi attendue dans le Calvados, où Romain Bail, le maire d'Ouistreham (Calvados), indique par que sa ville est "candidate au passage de l'Hermione en mai 2019".

Heureux d'être aux côtés de Patrick Herr pour le lancement de l'Armada qui accueillera L'Hermione ! ⁦@OuistrehamRB⁩ est candidate à son passage en ⁦@RegionNormandie⁩ et ⁦@Caenlamer⁩ en Mai 2019 !!! Nous comptons sur l'engagement de tous ⁦@OT_Caenlamer⁩ ! pic.twitter.com/BsCgm0OE5g — Bail Romain (@BailRomain) 20 septembre 2018

Dieppe en profitera également avec une escale pour deux jours, toujours en mai. 3500 enfants du territoire dieppois pourront d'ailleurs monter à bord de la frégate gratuitement.

"L'aura internationale et le prestige de l'Hermione renforceront l'image et l'attractivité de notre ville", affirme dans un communiqué le maire de Dieppe, Nicolas Langlois. D'autres restent en discussion comme Le Havre et Caudebec-en-Caux.

Avec AFP