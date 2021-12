Rouen. Rouen : les restaurateurs se réjouissent du beau temps

Avec des températures avoisinant les 29 degrés, les restaurateurs à Rouen (Seine-Maritime) en profitent pour gonfler leur chiffre d'affaires.

Depuis le mois de mai, Bruno Maes, propriétaire de l'Annexe, située place des Carmes, régale petits et grands avec des crêpes et des glaces. Pour lui, 2018 est synonyme de bonne saison. "Depuis le samedi 5 mai 2018, je n'arrête pas. J'ai eu quelques jours fin août où l'activité était mitigée. Hormis ça, je ne me plains pas", précise le restaurateur.

Le tourisme dynamise l'économie

Même discours du côté de Philippe Richard, patron de la brasserie La Flèche, place de la Calende. " Le mois de septembre est très bon. On travaille bien. Ce qui nous aide, ce sont les bateaux de croisières. Ils amènent des touristes et ça fait du bien. "

Depuis le début de la semaine, le thermomètre affiche 28 degrés. Beaucoup de Rouennais se laissent tenter par un verre en terrasse ou par une glace. " Les enfants aiment avoir une crêpe ou une glace à la sortie de l'école. On peut encore se permettre avec cette météo, alors profitons. Bientôt, à 17 heures, il fera nuit ", raconte Caroline Toumit. " J'ignore si le beau temps va durer. Alors j'en profite un maximum ", assure Clémentine Legendre.

Un mois d'août trop chaud

Pierre Davoine, gérant du restaurant Du plateau à l'assiette, situé rue Saint-Nicolas, sert quarante couverts chaque jour. "Le mois de septembre est vraiment excellent. Je suis même obligé de refuser du monde." Ce restaurateur qui a connu des mois difficiles, en raison des travaux effectués, soit une perte de 30 % de son chiffre d'affaires, assure accueillir beaucoup de touristes. "Aujourd'hui, j'ai eu une table de dix Anglais. C'est une bonne chose car ils consomment plus que les Français."

Des touristes présents, pas le portefeuille

Si les commerçants affirment, que cette année, ils ne sont pas à plaindre, ils reconnaissent que le pouvoir d'achat des Français n'est toujours pas au rendez-vous. " J'ai de la clientèle. Mais on sent que les gens ne consomment plus comme avant. Les touristes sont là, pas le porte-monnaie", mentionne Pierre Davoine.