Le-Havre. Ces clubs de foot seinomarins qui profitent d'un "effet Coupe du monde"

Pogba, Griezman, Mbappé, Kanté, Pavard… ces noms, pour certains peu connus avant juillet 2018, difficile aujourd'hui de ne pas les connaître et les reconnaître. Et pour cause, la Coupe du monde est passée par là et la victoire des Bleus s'est fêtée dans toute la France.

En ce mois de septembre 2018, les effets se font encore ressentir sur les ventes de maillots, les comptes Twitter des joueurs mais surtout, sur le nombre d'inscrits dans les clubs de foot.

À Dieppe, par exemple, les effectifs ont "quasiment doublé par rapport à la saison précédente" chez les 7-9 ans indique Alexandre Delarue, responsable des jeunes.

Grands moments, grandes inscriptions

Pour Mickaël Bunel, responsable de l'école de foot et de la pré-formation au HAC, c'est un effet qui se retrouve régulièrement "quand il y a de grands moments comme la coupe du monde ou la coupe d'Europe et c'est d'autant plus important quand c'est un événement réussi comme la Coupe du monde 1998, la Coupe d'Europe, la finale en 2006 et la victoire cette année."

Joue-la comme…

L'amour pour l'équipe de France et l'envie de faire comme les plus grands joueurs se retrouve sur le dos des jeunes car ils sont nombreux à porter des maillots au nom de leurs idoles de l'été et, "dès qu'ils marquent un but, ils font aussi les mêmes célébrations", sourit Alexandre Delarue.

Les parents aussi sont séduits car quand ils viennent demander des informations ou inscrire leurs enfants, ils font souvent une "référence à la Coupe du monde", indique Mickaël Bunel.

En effet, au-delà de la victoire, c'est l'attitude des joueurs qui séduit toute la famille explique Alexandre Delarue : "C'est la forte médiatisation qu'il y a eue autour de la Coupe du monde et des résultats de l'équipe de France et aussi le bon comportement des joueurs et l'air sympathique qu'ils dégagent."

Disparités

Un "effet Coupe du monde" qui cache cependant des disparités. Dans certains clubs de foot en effet, le nombre d'inscrits diminue d'années en années. C'est le cas par exemple à Yvetot parce que "les jeunes se tournent vers d'autres activités, note Serge Collard, secrétaire du club. Il y a une vraie diversité qui fait qu'il n'y a plus uniquement le foot qui attire les jeunes." Il souligne également que cette baisse des inscriptions chez les footballeurs se voit peu quand on regarde les effectifs car elle est compensée par une hausse chez les féminines.