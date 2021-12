Le-Havre. Course, journées du patrimoine : ça bouge à l'escalier de Montmorency !

Avec ses 300 marches qui relient la ville haute à la ville basse, l'escalier de Montmorency au Havre (Seine-Maritime) s'impose au cœur du quartier Côté Est-Soquence. Mais la particularité de cet équipement est en réalité sous les marches puisqu'un second escalier y est caché.

De nombreux Havrais le connaissent bien car il fait partie du patrimoine de la ville.

Unique, il est mécanique et en bois, ancêtre en quelque sorte des escalators. "Cet escalier roulant a été inauguré le 27 mai 1928, rappelle Laëtitia de Saint-Nicolas, adjointe au maire chargée du centre ancien du Havre. Il permettait la connexion ville haute-ville basse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le tunnel Jenner, qui a été inauguré en 1955. De 1928 à 1955, cet escalier était emprunté par 6000 personnes."

"Très atypique"

C'est un escalier qu'elle connaît bien puisqu'elle l'a emprunté de nombreuses fois lorsqu'elle habitait rue Salvador-Allende. "Quand on était à l'intérieur, c'était une descente dans un trou noir, se souvient-elle. Il y avait cette odeur de graisse, de bois et quand j'ai visité l'escalier il y a quelque temps, j'ai retrouvé tout ça, c'est très atypique."

Laëtitia de Saint-Nicolas empruntait l'escalier roulant avec sa grand-mère pour aller au Petit-Paris, le centre commercial de l'époque. - Noémie Lair

Il est fermé depuis 1984 car il n'était plus rentable, d'autres moyens de transport sont arrivés et un problème mécanique était trop cher à réparer.

Deux événements organisés au mois de septembre 2018 vont permettre aux curieux de découvrir ou redécouvrir cet escalier.

Ouverture des portes pour les journées du patrimoine

À l'occasion des journées du patrimoine, samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, la Ville ouvre la grille d'entrée de l'escalier. C'est une ouverture partielle car les visiteurs ne pourront pas emprunter l'escalier mais simplement l'observer depuis une barrière située juste derrière les portes.

Les visiteurs pourront aller jusqu'à la barrière lors des journées européennes du patrimoine. - Noémie Lair

Un artiste, Miguel do Amaral, va également peindre le "nez de marche" de l'escalier avec les enfants du périscolaire et les familles du territoire. Et enfin, une "grande causerie à Massillon pour échanger avec les habitants qui ont utilisé cet équipement" et une exposition photos seront organisées dans les semaines qui viennent.

Une course dans les escaliers

Un autre événement va redonner vie à l'escalier : la Montmorency Urban Race, le dimanche 30 septembre. Les concurrents vont devoir, en solo, duo ou trio, faire 90 allers-retours dans les marches de l'escalier en moins de sept heures. Au total, s'ils parviennent à réaliser ce défi, ils auront franchi 23 940 marches !

C'est François Lerogeron, professeur de sport et membre de l'association Les Bottes de sept lieues, qui est à l'origine de cette course inédite : "J'ai eu cette idée en courant Le Havre Urban Trail en juin dernier et en préparant la diagonale des fous de la Réunion car quand on est Havrais et qu'on cherche du dénivelé, il faut courir de la ville basse à la ville haute."

Ce défi sportif va aussi permettre "d'inciter à faire du sport et surtout de sortir des sentiers battus, des trails habituels".

Ceux qui vont tenter leur chance vont devoir s'accrocher car François Lerogeron, ce spécialiste des courses extrêmes, a lui-même parcouru les 90 allers-retours et ce, en 6 h 51… !

Inscriptions à la course MUR jusqu'au dimanche 23 septembre 2018, 9 €. Renseignements sur la page Facebook MUR - Montmorency Urban Race.