Caen. Top 50 des radars qui ont le plus et moins flashé : et en Normandie ?

Le ministère de l'Intérieur vient de publier le top 50 des radars fixes qui ont le plus et moins flashés dans l'hexagone en 2017. Au rayon des "plus", la première place revient à un radar fixe de Haute-Savoie (74) situé sur l'A40, sans le sens Chamonix Mont-Blanc vers Macon. Cet équipement a saisi 125 074 excès de vitesse l'an dernier.

Aucun radar de Normandie ne figure dans le top 50 des radars qui ont le plus flashé en 2017.

Pour le moins, deux en Normandie !

En revanche, deux figurent dans le top 50 des radars qui ont… le moins flashé. L'un est même à une très belle dixième position, ce qui à l'échelle du territoire n'est pas rien ! Il s'agit d'un radar situé sur la route départementale 438 dans l'Orne, dans le sens Alençon vers Rouen (Seine-Maritime). Cet équipement n'a, en 2017, flashé que 35 fois.

Le second est à la 48e place. Il est lui situé sur la route nationale 28 en Seine-Maritime, dans le sens Abbeville vers Rouen.

En première position de cette catégorie, le ministère de l'Intérieur a placé un radar situé en Ardèche (07) sur la route départementale 534 dans le sens Lamastre vers Tournon sur Rhône. Celui-ci n'a, en 2017, flashé qu'une seule fois !

