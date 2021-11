Saint-Étienne-du-Rouvray. Seine-Maritime : satisfaction après le jugement sur le compteur Linky

Il est désormais possible de refuser, plus facilement, l'installation du compteur électrique et intelligent Linky. Une décision de justice a été rendue, mardi 11 septembre 2018, à Blagnac, près de Toulouse. Elle valide le fait que des propriétaires peuvent empêcher l'accès à leur compteur électrique par les prestataires d'Enedis qui posent ces compteurs.

Un "premier point positif"

Cette décision ne concerne que les cas où il faut pénétrer à l'intérieur du domicile. Mais cette interdiction conforte les maires qui ont pris des arrêtés contre les compteurs Linky.

C'est le cas à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) dont le maire, Joachim Moyse, a pris un arrêté en 2017 pour interdire la pose du compteur sur l'ensemble de la commune.

• À lire aussi. "Méthodes de voyou" : à Gonfreville, l'arrêté suspendant Linky non respecté



"C'est un premier point positif par rapport au fait qu'Enedis a essayé ou essaye encore, par tous les moyens, d'entrer chez les gens pour permettre le déploiement du compteur Linky", réagit Joachim Moyse.

Joachim Moyse Impossible de lire le son.

Respect de la propriété privée

Dans un communiqué, Enedis a réagi à cette décision de justice en affirmant que "la propriété privée des clients est quant à elle strictement respectée par les techniciens intervenant sur le terrain".

"Cette première victoire juridique peut en appeler d'autres sur la reconnaissance de l'inutilité de ce compteur", espère, pour sa part, Joachim Moyse qui dénonce le "côté intrusif". Le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray explique être soutenu dans sa démarche par de nombreux habitants qu'il peut rencontrer.