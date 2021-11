Le-Havre. FUT 19 : Les cartes des joueurs du SMC et du HAC dévoilées

C'est un mode de jeu très prenant et qui occupe les esprits des joueurs de FIFA : le mode Ultimate Team. Cette année encore il revient avec une refonte des modes de jeu. Toutes les cartes des joueurs du jeu viennent d'être dévoilées le mercredi 12 septembre 2018. Comment s'en sortent les équipes professionnelles normandes ?

Stade Malherbe Caen

Certaines cartes paraissent intéressantes pour le mode Ultimate team du jeu vidéo FIFA 19. En effet, dans ce jeu, les caractéristiques le plus souvent mises en avant sont la vitesse et la puissance. Il se trouve que, pour un défenseur central, Alexander Djiku possède de très beaux atouts. S'il réitère de belles performances comme lors de ce début de saison, une éventuelle future carte "in form" pourrait faire un malheur.

Casimir Ninga a également une carte silver très intéressante avec un très beau 90 de vitesse. Adama Mbengue est également gratifié d'une belle carte.

L'équipe du Stade Malherbe Caen sur FUT 19 - EA Sports

Havre Athletic Club

Ligue 2 oblige, l'effectif du Havre Athletic Club semble moins intéressant pour FUT. À noter toutefois la carte assez intéressante de Zinedine Ferhat et celle prometteuse du très rapide Ebenezer Assifuah. Alimani Gory a une belle carte pour un joueur bronze.

L'équipe du HAC sur FUT 19 - EA Sports