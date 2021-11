Cherbourg. Coquille Saint-Jacques : Stéphane Travert regrette l'échec des négociations

Stéphane Travert "regrette" que pêcheurs anglais et français "n'aient pas trouvé de consensus au sujet de la pêche à la coquille saint jacques en baie de Seine", mercredi 12 septembre 2018. Le ministre de l'Agriculture, par ailleurs originaire de Normandie, estime que "les administrations françaises et anglaises ont œuvré sans relâche pour faciliter la conclusion d'un accord", après des réunions le mercredi 5 et le vendredi 7 septembre 2018 à Londres et à Paris.

Stéphane Travert dit malgré tout son souhait de voir la campagne prochaine se dérouler "dans de bonnes conditions".

Il salue également les efforts des pêcheurs français dans les discussions avec les anglais et ce qu'ils font chaque année pour préserver les stocks de coquille.