Le-Havre. Réaction du maire du Havre concernant la LNPN

Suite à l'annonce mardi 11 septembre 2018 d'Élisabeth Borne, ministre des transports, des investissements programmés en matière d'infrastructures de transport, Luc Lemonnier, le maire du Havre (Seine-Maritime), se réjouit que l'axe Paris - Le Havre soit confirmé comme étant prioritaire. "Il faut maintenant rester attentif aux délais et au phasage, et à ce que les travaux soient accompagnés de mesures très rapides sur le reste de la ligne, afin de profiter non seulement aux passagers, mais aussi à l'économie du territoire havrais dans son ensemble, avec notamment la desserte ferroviaire du port du Havre."