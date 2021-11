Rouen. Près de Rouen, un voleur de voiture confondu par son ADN

Dans la nuit du samedi 15 octobre 2016, la victime, à son domicile de Maromme (Seine-Maritime), entend le bruit d'un moteur de voiture dans l'allée de son jardin. Vérification faite, il s'agit de la sienne, une voiture de société. Il décide de descendre et, prenant son courage à deux mains, il agrippe le voleur pour le faire sortir du véhicule mais il est repoussé. Le voleur prend la fuite à pied et rejoint un complice qui l'attend en voiture.

Après les faits, la victime dépose plainte pour effraction de domicile et tentative de vol de véhicule. Les enquêteurs s'intéressent aux traces laissées par le voleur dans la voiture. Une analyse ADN permet finalement de retrouver le suspect, Ahmed Ghenaïm, 22 ans.

Peu concerné

Lors de son audition, le prévenu semble peu concerné par le délit dont il s'est rendu coupable. Il reste évasif quant aux circonstances des faits et ne donne aucune explication plausible. À son casier judiciaire, deux mentions figurent pour faits de vol et d'outrages. Pour le procureur de la République, "c'est un délinquant chevronné qui doit être sanctionné". La défense estime que "le parcours de vie difficile est parlant", et il faut en tenir compte. À l'issue de ses délibérations lors de l'audience de vendredi 7 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Rouen le condamne à une peine d'emprisonnement de huit mois ferme.