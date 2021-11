L'Aigle. La fibre optique à L'Aigle et à Argentan en attendant le Premier Ministre

Dans l'Orne, la fibre optique arrive déjà jusque chez les habitants d'Alençon et de Flers. Avec un an d'avance, elle va désormais arriver jusque chez ceux de L'Aigle et d'Argentan, où ce déploiement est désormais en cours : 68 armoires "techniques" sont en train d'être implantées, pour desservir 22 200 foyers et 300 entreprises. Michel Khomenko, directeur général d' "Orne-Métropole Très haut Débit", qui est en charge de ces installations :

Michel Khomenko Impossible de lire le son.

Déjà en zone rurale ornaise, 109 communes ont bénéficié d'une montée en débit grâce à la fibre qui arrive jusque dans les bourgs, mais les ultimes kilomètres jusque chez les abonnés à Internet se font par les antiques câbles téléphoniques en cuivre.

Communes concernées en pays de L'Aigle: Aube, Beaufai, Brethel, Chandai, L'Aigle, Rai, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Martin-d'Ecublei, Saint-Michel-Thuboeuf, Saint-Ouen-sur-Iton, Saint-Sulpice-sur-Risle, Saint-Symphorien-des-Bruyères, Le-Ménil-Bérard et Saint-Nicolas de Sommaire. Communes concernées en Pays d'Argentan: Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Marcei, Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux, Sévigny, Vrigny, Moulins-sur-Orne et Urou-et-Crennes.

De lourds investissements

15,6 millions d'euros ont été investis par le Conseil départemental de l'Orne, l'État, l'Europe, la région Normandie, la CDC et Orange dans cette arrivée de la fibre à L'Aigle (10 811 foyers) et à Argentan (11 412). Pour l'usager, l'avantage est un débit jusqu'à 30 fois plus rapide que l'ADSL, donc une vitesse de téléchargement décuplée (pour les jeux en ligne ou la vidéo), pour recevoir la télé en haute définition, ou encore pour permettre plusieurs connexions WiFi simultanées.

Jean Sellier, président de la CDC des Pays de L'Aigle, compare l'arrivée du haut débit à l'arrivée du train à L'Aigle, il y a 150 ans :

Jean Sellier Impossible de lire le son.

Le cadencement des péniches sur la Seine est par exemple désormais géré par une entreprise installée… en pays de L'Aigle, grâce au très haut débit.

Bientôt un Internet très rapide, mais des discours toujours très longs

Pas moins de six discours ont marqué ce début du déploiement de la fibre optique à L'Aigle.

Lors des discours sur l'arrivée du très haut débit numérique. - Eric Mas

Pour le maire Philippe Van Hoorne " c'est un moment très important ". Pour Jean Sellier, c'est " un très grand jour ". Pour la députée Véronique Louwagie, c'est " une grande journée pour le département de l'Orne ". Pour le président du Conseil départemental Christophe de Balorre, c'est " un événement qui fera date " :

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

Le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, Olivier Bitz a rappelé l'engagement du gouvernement de " tous les territoires en très haut débit numérique ". 20 milliards d'euros seront investis.

La députée Louwagie et le président du Conseil départemental de Balorre en train de souder les premières fibres optiques. - Eric Mas

Le 1er Ministre est d'ailleurs attendu dans l'Orne en octobre 2018, en présence du PDG d'Orange : Édouard Philippe et Stéphane Richard doivent venir annoncer la poursuite de l'installation de la fibre, cette fois-ci en zone rurale, jusqu'au domicile de 50.000 Ornais :

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

Réduire illettrisme numérique

La députée LR de l'Orne Véronique Louwagie vient de déposer une proposition de loi pour faire de 2020 : "L'année du numérique en France", pour accompagner tous les Français sur l'usager d'Internet :

Véronique Louwagie Impossible de lire le son.

L'arrivée de la fibre optique jusque chez l'habitant à l'Aigle : 4000 foyers pourront l'utiliser dès décembre 2018. Les autres en fonction de l'avancée des travaux, et au plus tard en décembre 2019.