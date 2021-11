Saint-Lô. Zone Libre : vers la mort du sport amateur ?

Tout est parti d'une "lettre de cadrage" (un ordre de mission) envoyé par Matignon au ministère des Sports, le jeudi 26 juillet 2018. Une lettre dans laquelle, le chef du gouvernement annonçait à Laura Flessel, encore ministre des sports, une diminution de 30 millions d'Euros de son budget pour 2019 et lui demandait de prévoir la suppression de 1600 postes d'ici 2022.

La méthode, "une transformation du mode de gestion des conseillers techniques sportifs (CTS) et la réduction de leur nombre, ainsi qu'une rationalisation des services déconcentrés". La conséquence, une diminution des moyens pour le sport amateur qui ne passe pas dans les instances et fédérations. Ce lundi 10 septembre 2018, Zone Libre s'est donc posé cette question : "Le Sport amateur est il en danger ?" Une question, plusieurs réponses, celle de Sylvain Letouzé, journaliste sportif, Nicolas Marais, président du Comité Régional Olympique et Bertrand Sorre, député la République en Marche de la Manche.